Бесплатный шахматный клуб откроется в "Севкабель Порту" Петербурга 14 июня

В Севкабель Порту открывается бесплатный шахматный клуб Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителей Санкт-Петербурга появится новый интересный и интеллектуальный досуг. С 14 июня 2023 года в пространстве "Севкабель Порт" начнет работать шахматный клуб. Занятия будут проходить совершенно бесплатно два раза в месяц и принять участие могут все желающие. Об этом рассказали в пресс-службе пространства.

- Первая встреча шахматного клуба состоится 14 июня в 19:00 в УКТ. Она пройдет в формате любительского турнира Blitz 3+2. Это быстрая версия шахмат, в которой каждый игрок имеет только 3 минуты на всю игру, а каждый ход дополнительно дает 2 секунды времени, - рассказали организаторы.

Также будут проходить и турниры, различные соревнования, курсы и мастер-классы, которые подойдут и для начинающих игроков, и для опытных шахматистов. Все встречи будут проходить при музыкальном сопровождении диджеев или музыкальных коллективов.