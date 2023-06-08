Полиция задержала двух мужчин за зверское убийство человека в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчин, которые забили насмерть человека. Трагедия произошла еще в апреле 2023 года, однако подозреваемых поймали только сейчас. Об этом 8 июня рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Утром 22 апреля Всеволожского района поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что ей позвонила сожительница ее 35-летнего брата и сообщила о его убийстве неизвестными. Сотрудники полиции вскоре нашли в нежилом одноэтажном деревянном доме по Дачной улице труп мужчины, - рассказали в полиции.

Тогда было возбуждено уголовное дело. Утром 7 июня стражи порядка вышли на подозреваемых. Сотрудники уголовного розыска у дома 10 литер Б по Кооперативной улице в городе Мурино задержали мужчин в возрасте 55 и 43 лет. Сейчас оба находятся под стражей.