Полицейские ищут студента, угостившего наркотиками 14-летнюю школьницу из Ленобласти

Полицейские ищут парня, чтобы задержать его. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Кировского района Ленобласти разбирались в обстоятельствах отравления 14-летней девочки в Отрадном. Напомним, сообщение о госпитализации ребенка с территории скейт-парка на Вокзальной улице поступило вечером 7 июня.

- Как выяснилось, во время нахождения на спортивной площадке к девочке подошел ее знакомый, 18-летний учащийся техникума, и предложил вместе употребить наркотическое вещество. После этого девочке резко стало плохо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полицейские ищут парня, который предложил наркотики школьнице. Его доставят в отдел для разбирательств. Известно также, что он уже привлекался к ответственности за употребление запрещенных веществ и состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.