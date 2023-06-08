Известные деятели культуры потребовали лишить Бориса Эйфмана звания Почетного гражданина Петербурга

Деятели культуры потребовали лишить Бориса Эйфмана звания Почетного гражданина Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известные деятели культуры и искусства подписали официальное представление с требованием лишить знаменитого балетмейстера Бориса Эйфмана звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Режиссера винят в том, что он якобы причастен к сносу ряда зданий в Северной столице, в том числе Дома Басевича. Об этом 8 июня 2023 года сообщили в общественной организации "Градозащитный пресс-центр".

- На Петроградской стороне были уничтожены два объекта культурного наследия, а также два сквера. В настоящее время завершается строительство парка Тучков буян, где вместо зеленой зоны появится здание Дворца танца Бориса Эйфмана, - говорится в письме.

Активисты напомнили, что до сих пор идет разбирательство по Дому Басевича, который также должны были снести для строительства танцевальной школы.

Обращение подписали фронтмен группы "Аукцион" Олег Гаркуша, лидер "Митьков" Дмитрий Шагин, историк Лев Лурье, актриса Анна-Виктория Веневитина и многие другие.