Трехлетняя малышка получила сильные ожоги из-за горячей еды в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завтрак трехлетней девочки из Ленобласти закончился госпитализацией. Малышка опрокинула на себя горячую еду и попала в больницу. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Все произошло 7 июня в квартире на Бухарестской улице в семье мигрантов из Средней Азии.

- Около 8 часов утра трехлетняя девочка опрокинула на себя горячую еду. В результате девочку доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова с ожогами 1-2 степеней лица, околоушной области слева, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Кроме этого, малышка обожгла левое надплечье. Там более сильные ожоги – 3 и 4 степени. Сейчас малышка находится в больнице. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка остается средней степени тяжести.