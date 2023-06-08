В торговых центрах Петербурга доля свободных площадей снизилась до 12% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К началу лета 2023 года в торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась доля свободных площадей. Достигнув пика своей "пустоты" в декабре, к июню площадки в городских ТЦ начали занимать российские ритейлеры. Об этом 8 июня рассказали в пресс-службе компании NF Group.

- По данным консалтинговой компании, к началу лета 2023 года доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась до 12 процентов, при этом вакантность распределена по объектам неравномерно. На смену ушедшим зарубежным брендам пришли российские ретейлеры: новые и уже представленные на петербургском рынке, - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого на рынок Петербурга вышли еще три зарубежных бренда из Германии, Эстонии и Америки. По мере активизации спроса со стороны российских брендов к концу года прогнозируется дальнейшее снижение доли вакантных площадей в ключевых торговых центрах города до 4 процентов и ниже.