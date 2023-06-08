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НовостиОбщество8 июня 2023 9:44

Особый пожароопасный режим планируют ввести в пяти районах Ленобласти

Там запретят посещать леса и оставлять автомобили в лесных массивах
Анастасия НУРАДИЛОВА
Особый пожароопасный режим планируют ввести в пяти районах Ленобласти.

Особый пожароопасный режим планируют ввести в пяти районах Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области планируют ввести противопожарный режим. Предполагается, что он начнет действовать на территориях Гатчинского, Всеволожского, Кировского, Выборгского и Приозерского районах. Об этом сообщает Online47.ru.

- В комитете правопорядка и безопасности региона сообщили, что в соответствии с документом планируется ввести запрет на посещение лесов и оставление транспорта в данных районах, - пишет издание.

На территориях, которые подвержены угрозе лесных пожаров, расположено 150 населенных пунктов, 33 детских оздоровительных лагеря, 68 садоводческих объединений и два объекта экономики.

С начала 2023 года в Ленинградской области специалисты выписали штрафы на 1,945 миллионов рублей за нарушений правил пожарной безопасности.