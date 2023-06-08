Особый пожароопасный режим планируют ввести в пяти районах Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области планируют ввести противопожарный режим. Предполагается, что он начнет действовать на территориях Гатчинского, Всеволожского, Кировского, Выборгского и Приозерского районах. Об этом сообщает Online47.ru.

- В комитете правопорядка и безопасности региона сообщили, что в соответствии с документом планируется ввести запрет на посещение лесов и оставление транспорта в данных районах, - пишет издание.

На территориях, которые подвержены угрозе лесных пожаров, расположено 150 населенных пунктов, 33 детских оздоровительных лагеря, 68 садоводческих объединений и два объекта экономики.

С начала 2023 года в Ленинградской области специалисты выписали штрафы на 1,945 миллионов рублей за нарушений правил пожарной безопасности.