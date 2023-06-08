Мужчину, воткнувшего нож в спину друга, будут судить в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование убийства мужчины в Петербурге. 2 апреля 2023 года житель Колпино во время ссоры ударил друга ножом в спину. Тот умер на месте, до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому в скором времени уголовное дело с обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне полицейские задержали мужчин, которых подозревают в зверском убийстве. По версии следствия, злоумышленники насмерть забили человека во Всеволожском районе Ленобласти.