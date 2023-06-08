Две трети родителей в Петербурге выступили против отмены домашнего задания в школах

2 из 3 родителей школьников в Санкт-Петербурге против отмены домашнего задания Фото: Олег ЗОЛОТО

В Госдуме предложили отменить в школах домашнее задание, чтобы разгрузить детей. Однако в Санкт-Петербурге большинство родителей выступили против этой инициативы. Две трети горожан, воспитывающих школьников, считают, что закреплять знания важно не только на уроке, но и дома. Об этом 8 июня 2023 года говорится в исследовании сервиса SuperJob.

- Сторонников отмены домашнего задания немного больше среди родителей, кто сам раньше учился на четверки и пятерки. При этом, 85 процентов опрошенных взрослых, которые сами окончили школу с медалями, выступили резко против предложения, - говорится в исследовании.

Примечательно, что родители больше высказываются против отмены "домашки", чем старше у них дети. Также по статистике мужчины оказались чаще против изменения сложившейся педагогической практики, чем женщины.