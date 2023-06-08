Крупный сбой в работе системы пополнения проездных билетов произошел в метро Петербурга

В метро Петербурга назвали виновного в 3-часовом сбое пополнения проездных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 8 июня 2023 года в метрополитене Санкт-Петербурга произошел серьезный сбой. Пассажиры жаловались, что не могут пополнить свои проездные билеты. Причина оказалась в системе, которая перестала нормально работать на три часа. Об этом пишет "Мойка78".

- В 05:58 в работе канала передачи данных, обеспечивающего информационный обмен между кассами и организатором перевозок, произошел сбой, в связи с чем пассажиры не могли пополнить проездные билеты. В 08:36 сбой устранен, - сообщает издание со ссылкой на пресс-службе городской подземки.

Пока аппараты нормально не работали, пассажиры жаловались, что либо не могут совсем пополнить баланс своих карт, либо вносили на счет одну сумму, но зачислялась другая, как правило, меньше.

На данный момент система в метро работает в штатном режиме.