Бывшие сотрудники «Водоканала» отправится под суд за хищение более 30 млн рублей из бюджета Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета города при строительстве спортивного объекта. На скамье подсудимых окажутся бывшие менеджеры "Водоканала", которые совместно с другими соучастниками организовали преступную схему. Об этом 8 июня 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В период с июля 2016 года по июнь 2019 года одно из государственных учреждений Петербурга заключает государственный контракт с "Водоканалом". Зная об этом, главный руководитель проекта ГУПа создает коммерческую организацию, где генеральным директором становится его 38-летний знакомый. Далее они занимаются поставкой оборудования по специально завышенной цене, - рассказали в полиции.

Помимо этого в документах есть недостоверные сведения о завышенной стоимости и якобы выполненных дополнительных работах.

Во время обыска у участников группировки нашли два автомобиля «БМВ», мотоцикл «БМВ», автомобиль «Инфинити» и «Тойота Лэнд Крузер», а также крупную сумму денег.

В ближайшее время уголовные дела с обвинительными заключениями будут направлены в суд.