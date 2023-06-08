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НовостиПроисшествия8 июня 2023 11:01

Бывшие сотрудники «Водоканала» отправится под суд за хищение более 30 млн рублей из бюджета Петербурга

Расследование дела о хищениях на строительстве «Газпром Арены» завершили в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бывшие сотрудники «Водоканала» отправится под суд за хищение более 30 млн рублей из бюджета Петербурга

Бывшие сотрудники «Водоканала» отправится под суд за хищение более 30 млн рублей из бюджета Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета города при строительстве спортивного объекта. На скамье подсудимых окажутся бывшие менеджеры "Водоканала", которые совместно с другими соучастниками организовали преступную схему. Об этом 8 июня 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В период с июля 2016 года по июнь 2019 года одно из государственных учреждений Петербурга заключает государственный контракт с "Водоканалом". Зная об этом, главный руководитель проекта ГУПа создает коммерческую организацию, где генеральным директором становится его 38-летний знакомый. Далее они занимаются поставкой оборудования по специально завышенной цене, - рассказали в полиции.

Помимо этого в документах есть недостоверные сведения о завышенной стоимости и якобы выполненных дополнительных работах.

Во время обыска у участников группировки нашли два автомобиля «БМВ», мотоцикл «БМВ», автомобиль «Инфинити» и «Тойота Лэнд Крузер», а также крупную сумму денег.

В ближайшее время уголовные дела с обвинительными заключениями будут направлены в суд.