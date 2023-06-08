Петербуржец запер в своем BMW мужчину, пытавшегося украсть автомагнитолу. Фото: Росгвардия

В Петербурге мужчина пытался похитить из чужого автомобиля магнитолу. Но завершить дело не удалось, хозяин машины вовремя вышел на улицу и заметил воришку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Около 15:30 в полицию обратился владелец иномарки и сообщил, что удерживает неизвестного, который проник в его припаркованный у дома на Муринской дороге автомобиль BMW и пытался похитить автомагнитолу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На место происшествия приехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники задержали злоумышленника и отвезли его в 66 отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, полицейские ищут студента техникума, который угостил 14-летнюю девочку наркотиками. Школьница попала в больницу с отравлением.