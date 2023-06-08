Пьяный петербуржец разнес квартиру и жестоко избил свою девушку

Мужчину отвезли в полицию. Фото: "Росгвардия"

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избивал свою девушку в квартире в ночь на 8 июня. Ссору и женские крики на проспекте Энергетиков услышали соседи, они и позвонили в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны установили, что 25-летний нетрезвый гражданин в ходе бытового конфликта устроил погром в квартире и избил свою девушку, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавшую сожительницу отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица. Сотрудники Росгвардии доставили «кухонного боксера» в 52 отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.