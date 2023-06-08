Новый автовокзал откроют в Подпорожье Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Подпорожье Ленинградской области откроется новый автовокзал. Госстройнадзор дал разрешение на ввод в эксплуатацию автостанции на улице Октябрят. С нее можно будет отправиться по 16 различным маршрутам, в том числе в Санкт-Петербург. Об этом 8 июня 2023 года рассказали в администрации области.

- Автовокзал значительно облегчит передвижение по району и городу многим жителям. Сегодня люди вынуждены пользоваться старым узлом на окраине города, который уже давно находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Новый находится в центре, оборудован всеми удобствами и, главное, объединит все маршруты, включая рейс на Петербург. Для общей картины осталось провести последний штрих: к осени отремонтировать дороги на улицах Октябрят и Родниковская, — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Ежедневно вокзал сможет обслуживать до 100 человек. На первом этаже расположились билетные кассы, буфет, камера хранения, зал ожидания и туалеты. На втором - административные помещения.