В Эрмитаже начали продавать входные билеты с открытой датой посещения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эрмитаж в разгар туристического сезона открыл продажу билетов с открытой датой посещения. Билет будет действовать в течение трех дней. Посетить музей можно в любое удобное время, невзирая на сеансы и очереди в кассах. Об этом рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

- В случае, когда дата предполагаемого визита выпадает на нерабочий день музея, посещение переносится на следующий после выходного день, - говорится в сообщении пресс-службы.

В учреждении напомнили, что актуальный график работы Главного музейного комплекса всегда опубликован на сайте или в социальных сетях Эрмитажа. Стоимость билета составляет тысячу рублей, но льготы не предусмотрены.

Одному посетителю разрешают покупать не более четырех билетов на выбранную дату.