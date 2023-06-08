Репетиции праздника «Алые паруса» в Петербурге начнутся с 11 июня

Репетиции «Алых парусов» разведут Троицкий мост раньше обычного Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начинается подготовка к главному празднику выпускников - "Алые паруса". Пока что школьники еще только сдают экзамены, но уже в конце месяца для них состоится грандиозное шоу. Репетиции мероприятия с традиционным проходом брига начнутся 11 июня 2023 года. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- В связи с проведением репетиций праздника выпускников "Алые паруса" изменится время разводки Троицкого моста, - рассказали в компании.

Так, репетиции состоятся уже в ночь с 11 на 12 июня и с 12 на 13 июня. В эти ночи Троицкий мост будет разведен с 23:00 часов вечера до 04:55 часов утра. Важно отметить, что в ночь на 12 июня все остальные мосты будут разводиться по обычному графику, но в ночь на 13 июня остальные мосты не будут разводить в связи с тем, что страна отмечает День России.