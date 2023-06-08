Петербуржец в два захода украл из магазина 11 футболок за час

Мужчину доставили в отдел полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, который два раза приходил в магазин одежды и воровал футболки. Сначала он забрал шесть футболок, а через час вернулся и взял еще пять. Это заметила девушка-продавец и выбежала из магазина, чтобы догнать воришку.

- Во второй раз мужчина пришел в футболке, которую украл часом ранее. Но тапки на нем были те же самые, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудница магазина на улице обратилась к патрульному наряду Росгвардии и рассказала им приметы злоумышленника. Воришку поймали через 15 минут на улице Боярова. Специалисты вневедомственной охраны задержали его и отвезли в отдел полиции.

Стоимость 11 похищенных футболок составила 10 тысяч 800 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.