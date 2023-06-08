Суд ограничил свободу вандалу, изрисовавшему граффити вагоны электричек в Ленобласти

Хулиган с друзьями раскрашивал поезда на станции Шапки. Фото: СЗТП

Суд в Ленобласти вынес приговор вандалам, которые рисовали граффити на вагонах поездов. В преступлении по статьям о пособничестве и вандализме обвинили жителя Томска. Он действовал в составе группы. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Несколько человек рисовали на вагонах 5 апреля 2022 года. Это происходило на железнодорожной станции Шапки в Ленинградской области. Граффити появились на четырех вагонах электропоездов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Этот же мужчина портил вагоны поездов 13 мая 2022 года. Тогда вместе с другими дебоширами он изрисовал семь вагонов на станции Чаща. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев.