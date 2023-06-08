Репетиции праздника «Алые паруса» изменят график разводки Троицкого моста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 11 июня начнутся репетиции к празднику выпускников «Алые паруса». Из-за этого на двое суток изменится график разводки Троицкого моста. Остальные мосты будут разводить по обычному расписанию. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

- В ночь с 11 на 12 июня Троицкий мост будет разведен в 23:00 и наведен в 04:55. В ночь с 12 на 13 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводятся по графику, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Но в «Мостотресте» предупредили, что этот график является предварительным. Он может измениться в день проведения мероприятий. Если такое произойдет, об этом сообщат дополнительно. Петербуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом разводки мостов.