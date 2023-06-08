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НовостиОбщество8 июня 2023 14:12

Репетиции праздника «Алые паруса» изменят график разводки Троицкого моста

Режим разводки моста поменяют на двое суток
Анастасия НУРАДИЛОВА
Репетиции праздника «Алые паруса» изменят график разводки Троицкого моста.

Репетиции праздника «Алые паруса» изменят график разводки Троицкого моста.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 11 июня начнутся репетиции к празднику выпускников «Алые паруса». Из-за этого на двое суток изменится график разводки Троицкого моста. Остальные мосты будут разводить по обычному расписанию. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

- В ночь с 11 на 12 июня Троицкий мост будет разведен в 23:00 и наведен в 04:55. В ночь с 12 на 13 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводятся по графику, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Но в «Мостотресте» предупредили, что этот график является предварительным. Он может измениться в день проведения мероприятий. Если такое произойдет, об этом сообщат дополнительно. Петербуржцев попросили заранее планировать маршрут с учетом разводки мостов.