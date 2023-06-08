Завершены двухнедельные поиски 17-летнего подростка в Карелии

Парень пропал в Петрозаводске 26 мая. Фото: "Лиза Алерт"

В Карелии успешно завершились поиски 17-летнего парня, которого искали в Петрозаводске с 26 мая. С того дня о его местонахождении не было никакой информации. Ориентировка с фотографией подростка появилась на ресурсах поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найден. Жив. Спасибо всем участникам поиска, - коротко написали добровольцы под ориентировкой.

В ней сообщалось, что рост пропавшего мальчика составляет 175 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами, серо-зелеными глазами. В день исчезновения он был одет в черную толстовку с желтой надписью на спине, темные джинсы и черные кроссовки.

Сейчас с парнем все хорошо. Он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.