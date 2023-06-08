Сбившего насмерть 10-летнего мальчика водителя арестовали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения водителю, который сбил на дороге 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии. ДТП произошло около десяти часов вечера на Выборгском шоссе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

- Водителя задержали 7 июня. Суд принял решение арестовать мужчину на два месяца. Его отправили в следственный изолятор до 6 августа, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, пострадавший ребенок получил серьезные травмы. Он был вместе с няней, которая посадила мальчика в машину такси и увезла в больницу. Там школьник погиб.

Возбуждено уголовное дело. Виновного водителя объявили в розыск и смогли поймать через некоторое время. Расследование продолжается.