18 передвижных котельных появятся к осени в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГУП «ТЭК Петербурга» до конца лета получит 18 передвижных блок-модульных котельных. Их будут подключать к сетям на время ремонта основной линии теплоподачи, а также в экстренных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В городе по поручению президента реализуется программа модернизации системы теплоснабжения и переводу ее на более экологичное топливо, – уточнил губернатор города Александр Беглов.

Он отметил также, что на время сетевой «перезагрузки» все жилые дома, учреждения и социальные объекты необходимо продолжать обогревать в прежнем режиме. В профильном комитете сейчас проводят переоборудование котельных, работающих на мазуте, угле или дизеле. Кстати, четыре передвижные установки уже передали предприятию. Специалисты компании испытывают новые блок-модули. К слову, две аналогичные установки направили в Мариуполь в прошлом году для восстановления сетей города-побратима.