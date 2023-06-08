Мертвого кабана вытащили из Невы у Октябрьской набережной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 8 июня местные жители наблюдали прекрасный речной пейзаж на Октябрьской набережной. Но в какой-то момент наступившее спокойствие и эстетическое наслаждение прервал неопознанный плавающий объект. Позже выяснилось, что в Неве плавала туша мертвого кабана. Труп животного передали в ветслужбы города, чтобы исключить возможность заражения водоема. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

– Дикие кабаны – прекрасные пловцы. Они могут пересекать водоемы и реки, которые стали преградой на их маршруте следования, – объяснили появление вепря в акватории.

Специалисты также уточнили, что конкретно этому зверю достичь конечной точки, предположительно, помешало быстрое течение Невы. К слову, подобное в Северной столице случается не в первый раз. Например, 30 мая мертвых животных выловили у Свердловской набережной.