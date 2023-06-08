Александр Беглов обсудил с главой ГК «Автодор» строительство КАД-2

Накануне в Петербурге прошла встреча между губернатором города Александром Бегловым и председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко. На ней руководители обсудили строительство важных для Северной столицы транспортных объектов. В том числе и новую магистраль КАД-2. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Президент России предложил создать еще один кольцевой обход города, поскольку существующая автодорога почти исчерпала свои возможности. Она превратилась в обыкновенную трассу, – пояснил губернатор.

Вячеслав Петушенко также отметил, что КАД-2 – приоритетный проект компании. Он добавил, что в 2023 году «Автодор» планирует завершить технико-экономическое обоснование будущей магистрали. Поговорила на встрече и о строительстве Пулковской развязки трассы М-11. Она станет альтернативным заездом в аэропорт Пулково.

Ранее spb.kp.ru писала, что новую магистраль построят к 2027 году.