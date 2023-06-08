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НовостиОбщество8 июня 2023 18:05

Трассу «Кола» в Ленобласти перекроют из-за разводки моста 9 июня

Ограничения продлятся два часа
Элеонора КУРЮМОВА
Трассу «Кола» в Ленобласти перекроют из-за разводки моста 9 июня.

Трассу «Кола» в Ленобласти перекроют из-за разводки моста 9 июня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральную трассу «Кола» полностью перекроют для автомобилей 9 июня. Ограничения на дороге от Петербурга до границы с Королевством Норвегия продлятся чуть больше, чем два часа. В это время будут разводить мост через реку Свирь. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– На переправе, расположенной на 236 километре федеральной автомобильной дороги, будут проводить техобслуживание разводных механизмов с 11 до 13:10, – уточнили в пресс-службе организации.

Всех водителей региона попросили заранее планировать свой маршрут. Автолюбителям также напомнили, что мост у города Лодейное Поле в Ленобласти совмещенный, поэтому предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее spb.kp.ru писала, что трассу «Сортавала» полностью перекроют из-за велозаезда в Ленобласти 11 июня. Движение будет полностью перекрыто с восьми утра и до 15:30.