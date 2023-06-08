Смертельное ДТП произошло на трассе Сортавала. Фото: vk.com/spb_today

Еще одним жутким ДТП отметилась эта неделя. В этот раз столкновение произошло на 21-м километре трассы «Сортавала». По словам очевидцев, из-за удара один человек пострадал, а другой участник дорожного движения погиб. Фото с места происшествия оперативно появились в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– На трассе А-121 столкнулись «Лада Калина» и «ГАЗель», – уточнили свидетели аварии.

Они также добавили, что на место ДТП уже прибыл дежурный караул пожарно-спасательной службы Агалатово. Сотрудники организации оперативно прибыли к пострадавшим. По неуточненным данным, погибла именно пассажирка «Калины». К слову, у автомобиля отсутствует задняя часть кузова почти до пассажирских сидений. Багажник машины смялся, словно бумажный лист. Как сообщили свидетели жуткой аварии, водителя «Лады» госпитализировали в среднетяжелом состоянии в одну из городских больниц.