Движение ограничат в 4 районах Петербурга из-за массового забега с 11 на 12 июня. Фото: Александр ГЛУЗ

В эти выходные – с 11 на 12 июня – в Петербурге пройдет марафон «Белые ночи». Участие в нем примут 16 тысяч атлетов со всей России, а также из-за рубежа. Мероприятие будет проходить в центре Северной столицы, поэтому дорожное движение закроют на 18 часов одновременно в четырех районах. Об этом сообщили в городском медиацентре.

– Участникам предложат две дистанции – десять и 42 километра. Стартовать спортсмены будут в девять и десять часов вечера соответственно, – уточнили на информационной площадке.

Свой путь марафонцы начнут от Петровской набережной, а финишировать будут на Дворцовой площади. Маршрут забега пройдет через Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы города на Неве. Кстати, на сайте комитета по физкультуре и спорту уже появился подробный список ограничений на время «Белых ночей».