Мощный пожар в доме на Колпинском шоссе в Петербурге локализовали за час. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар случился поздним вечером, 8 июня, в Пушкинском районе Петербурга. Там загорелся один из частных домов, расположенных на Колпинском шоссе. Местные жители сообщили о полыхающем помещении на пульт спасателей около десяти вечера. А к 23:09 пожар удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили спасатели.

Они также добавили, что вся площадь одноэтажного дома с мансардой была занята огнем. К слову, площадь жилья, как сообщили пожарные, 45 квадратных метров. Спустя час после прибытия сотрудников МЧС распространение огня удалось ограничить, а открытые и горячие языки пламени приструнить. Сейчас на месте происшествия с возгоранием продолжают работать десять спасателей на двух пожарных машинах.