Ночные экскурсии появятся в РЭМ с 14 по 28 июня. Фото: ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей (РЭМ) Петербурга на период белых ночей – с 14 по 28 июня – сделает возможным невозможное. Учреждение откроется для гостей в вечерние часы: жители и гости Северной столицы смогут пройти по галереям Мраморного зала, обычно закрытым для посещения, прогуляться по внутреннему двору, история которого связана с множеством известных людей. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

– Музей засыпает...просыпаются экскурсоводы! Купить билеты на вечерние сеансы культуры можно и по «Пушкинской карте», – уточнили в пресс-службе организации.

К слову, собрание российского этнографического музея хранит в себе около 700 тысяч экспонатов. Учреждение представляет культурное наследие 158 народов и этнических групп России и других стран. А в минувшем, 2022 году, РЭМ отпраздновал свое 120-летие.