Маленького детеныша японских макак назвали Акира. Фото: t.me/lenzoopark

Этой весной, 24 марта, в семействе японских макак из Ленинградского зоопарка случилось прибавление. Так, у самца Киото и самки Миа явился на свет второй детеныш. По этому поводу сотрудники объявили конкурс на выбор имени для него. В итоге, новорожденного назвали Акира, что в переводе с японского означает «солнечный и лунный свет». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

– Мы насчитали более тысячи записок с самыми разными вариантами. Именно японских имен свыше 200. Благодарим всех, кто принимал участие в конкурсе, – поделились сотрудники учреждения.

Они также добавили, что итоговый вариант предложила посетительница Екатерина. Победительнице подарят два билета в зоопарк.

Кстати, самыми популярными вариантами стали такие имена как Мики, Кими, Наруто, Мито и Мушу.