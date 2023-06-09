Без вести пропавшую 20-летнюю девушку два дня ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

К волонтерам «ЛизыАлерт» вновь обратились встревоженные и обеспокоенные родственники. В этот раз в Петербурге пропала 20-летняя девушка Софья. Местная жительница ушла из дома 7 июня и спустя двое суток ее местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда ВКонтакте его сотрудники.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным.

Ориентировки уже разошлись по социальным сетям и соседским сообществам Петербурга. В посте о пропаже указан рост около 164 сантиметров, худощавое телосложение, голубого цвета глаза и светло-русые волосы. В день исчезновения, как сообщили близкие девушки, она была одета в черную толстовку с рисунком, черные джинсы, и такие же кроссовки. Всю известную информацию можно сообщить на номера горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.