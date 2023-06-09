Русский музей впервые за 120 лет отреставрирует памятник Александру III. Фото: rusmuseum.ru

Русский музей планирует комплексную реставрацию памятника российского императора Александра III. Прежде его никогда не восстанавливали. К слову, возраст скульптуры не маленький – ему уже 120 лет. Напомним, что с 1994 года памятник находится во дворе Мраморного музея. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Уже создана трехмерная модель императора, благодаря которой возможно регулярно проводить исследование состояния монумента, – пояснили в пресс-службе Русского музея.

Сейчас объект исследуют с помощью рентгена и видеоэндоскопического метода. Современные технологии позволяют точно определить места коррозии и незаметных для человеческого глаза трещин. Кроме того, реставраторы во время работ определят подробный состав бронзового сплава и покрытия монумента, а также изучат систему крепления различных частей скульптуры между собой.