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НовостиПроисшествия9 июня 2023 5:25

"Камаз" сгорел на шоссе Революций в Петербурге

Пожар произошел в ночь на 9 июня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Камаз" сгорел на шоссе Революций в Петербурге

"Камаз" сгорел на шоссе Революций в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе произошел пожар. На дороге сгорел "Камаз". В первом часу ночи 9 июня 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании. На место незамедлительно направилась бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В половину первого ночи на пульт поступило сообщение о пожаре у дома 68А по шоссе Революции. В автомобиле "Камаз" происходило горение кузова, - сообщили в пресс-службе спасателей.

На борьбу с пламенем прибыли сразу две пожарные машины и десять человек личного состава МЧС Северной столицы. Им потребовалось всего около 20 минут, чтобы справиться с пламенем и потушить кузов автомобиля.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.