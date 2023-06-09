"Камаз" сгорел на шоссе Революций в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе произошел пожар. На дороге сгорел "Камаз". В первом часу ночи 9 июня 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании. На место незамедлительно направилась бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В половину первого ночи на пульт поступило сообщение о пожаре у дома 68А по шоссе Революции. В автомобиле "Камаз" происходило горение кузова, - сообщили в пресс-службе спасателей.

На борьбу с пламенем прибыли сразу две пожарные машины и десять человек личного состава МЧС Северной столицы. Им потребовалось всего около 20 минут, чтобы справиться с пламенем и потушить кузов автомобиля.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.