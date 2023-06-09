Лишь 8% жителей Петербурга не испытывают стресс на работе

Только 8% петербуржцев не испытывают стресс на работе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти все жители Санкт-Петербурга признались, что постоянно испытывают стресс на работе. Не волнуются лишь восемь процентов людей, опрошенных специалистами сервиса SuperJob, который поделился 9 июня 2023 года результатами исследования.

- Только восемь процентов петербуржцев не испытывают стресс на работе, а девять процентов оценили свой ежедневный уровень стресса как очень низкий. 12. процентов назвали уровень стресса низким, 34 процента — средним, - говорится в исследовании.

Еще 20 процентов заявили, что испытывают высокий уровень стресса, а 14 процентов отмечают, что для них работа очень стрессовая. По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3,4 балла. Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,5 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,9 балла.