Пенсионерка продала мошенникам квартиру в Петербурге за 6 млн рублей

Петербургская пенсионерка продала мошенникам свою квартиру Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась своей квартиры и денег за нее. Жилья пожилую женщину, жительницу Приморского района города лишили мошенники, которые досаждали ей еще с апреля 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 73-летней петербурженке с апреля по 1 июня досаждали неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Старушку убедили, что в отношении ее квартиры на Серебристом бульваре производятся мошеннические действия, - рассказал источник.

После этого к пожилой женщине пришла неизвестная дама, которая убедила старушку продать ее квартиру всего за 6 миллионов рублей. При этом никакого договора официально заключено не было, а деньги обманутая петербурженка и вовсе перевела на указанный неизвестный ей счет.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.