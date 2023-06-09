Годовая девочка отравилась таблетками по недосмотру матери в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области врачи спасают жизнь маленькой девочки, отравившейся таблетками. Все произошло в четверг, 8 июня 2023 года, в селе Шум Кировского района. Малышка съела лекарства из-за недосмотра матери. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- А в Ленобласти полуторагодовалый ребенок по недосмотру родителей съел таблетки. ЧП произошло в селе Шум Кировского района. Накануне около полудня девочку увезли в районную больницу с дачного участка на Центральной улице с острым отравлением лекарственными средствами, - рассказал источник.

Мать, увидев, что ребенка плохо, сразу же вызвала скорую помощь. Врачи госпитализировали девочку в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелой степени.

На данный момент ребенок находится прод присмотром. Проводится проверка.