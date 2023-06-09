Двое подростков отравились наркотиками и алкоголем в Петербурге

Оба мальчика находятся в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге двое подростков попали в больницу после вечеринки с наркотиками и алкоголем. 17-летний и 16-летний школьники отравились запрещенными веществами. Они оба находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 8 июня в десятом часу вечера от дома 35 по проспекту Просвещения в Детскую больницу №5 доставили 17-летнего петербуржца. Подросток отравился неизвестным веществом наркотического содержания, - рассказал источник.

До этого, на час раньше, в медицинское учреждение привезли 16-летнего пациента. Его забрали от дома на улице Коллонтай. У парня диагностировали острое отравление алкоголем. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. Врачи оказывают школьнику всю необходимую помощь.

Напомним, в Ленобласти годовалая малышка отравилась таблетками. Мама не уследила за ребенком, и девочка наглоталась лекарств.