Беглов возложил цветы к надгробию Петра Первого в Петербурге

Губернатор возложил цветы к надгробию Петра Первого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 июня 2023 года отмечается 351 год со дня рождения известного российского императора Петра Первого. В честь дня рождения основателя Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов возложил цветы к его могиле в Петропавловском соборе. Об этом рассказали в Смольном.

- Мы всегда будем благодарны Петру Первому за то, что он подарил нам счастье жить в одном из самых прекрасных городов мира, - сказал губернатор.

Также на торжественном мероприятии присутствовал и глава Законодательного Собрания Александр Бельский. Он отметил, что император подарил миру великое наследие. Сам он был выдающимся государственным деятелем и реформатором.

- Два дня ведущие российские и зарубежные исследователи будут говорить о петровской эпохе и её значении для потомков. Заявлено 80 выступлений, среди докладчиков есть гости из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Колумбии и Сирии, - добавил Бельский.