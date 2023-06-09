Машина сбила семилетнюю девочку во дворе жилого дома в Петербурге

Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на девочку во дворе жилого дома в поселке Ленсоветовский Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Авария произошла вечером 8 июня 2023 года в поселке Ленсоветовский Пушкинского района. Автомобиль сбил семилетнего ребенка, когда тот гулял во дворе дома. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 19:00 часов у дома 16 в поселке Ленсоветовский Пушкинского района 18-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ 21124» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства семилетнюю девочку, - рассказали в полиции.

После аварии девочку госпитализировали в больницу. У нее закрытый перелом правого плеча, травма живота, ушиб передней брюшной стенки, а также шок. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Водитель ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.