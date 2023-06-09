Полицейские задержали мужчину, зверски убившего соседа в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа. Мужчина до смерти забил знакомого 2 июня в доме на улице Фрунзе. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По результатам проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила от закрытой тупой травмы живота с разрывом внутренних органов и острой кровопотерей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемого мужчину поймали около девяти часов вечера 7 июня в городе Великие Луки. Им оказался 38-летний житель Псковской области. Дебошира задержали. Скоро ему выберут меру пресечения.