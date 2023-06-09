Насмерть переехавшего пенсионерку водителя поймали в Петербурге спустя год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали водителя, который в сентябре прошлого года переехал на машине женщину, собиравшую картофель. Мужчина поссорился со знакомой, сел в свой автомобиль Lada Niva и сбил обидчицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель переехал ее, ударив ее автомобилем в левую часть туловища, после чего 69-летняя женщина скончалась, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Найти злоумышленника долгое время не удавалось, он скрывался. Уголовное дело по статье об убийстве тоже возбудили недавно, 7 июня. Мужчину поймали и отвезли в отдел полиции. Позже для него выберут меру пресечения.

Напомним, накануне полицейские задержали мужчину, который до смерти забил соседа. Преступника поймали в Псковской области.