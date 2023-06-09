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НовостиПроисшествия9 июня 2023 8:18

Женщина погибла в ДТП с грузовика и легковушки на трассе «Сортавала» под Петербургом

Водитель грузовика оказался злостным нарушителем ПДД
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 21 километре автодороги «Сортавала»

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 21 километре автодороги «Сортавала»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе "Сортавала" произошла смертельная авария. Вечером 8 июня 2023 года на 21 километре автодороги столкнулись грузовик "ГАЗ" и легковой автомобиль "Лада Калина". В результате погибла пожилая женщина. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 17 часов 20 минут на 21 километре автодороги "Сортавала" 37-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ" и двигаясь в сторону Ленинградской области, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "Лада Калина" под управлением 80-летнего водителя, - рассказали в полиции.

В результате столкновения 74-летняя женщина, пассажирка "Лады", скончалась на месте аварии. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель "ГАЗ" - злостный нарушитель ПДД. Только в это году он привлекался к административной ответственности 63 раза.