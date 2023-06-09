Женщина погибла в ДТП с грузовика и легковушки на трассе «Сортавала» под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 21 километре автодороги «Сортавала» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе "Сортавала" произошла смертельная авария. Вечером 8 июня 2023 года на 21 километре автодороги столкнулись грузовик "ГАЗ" и легковой автомобиль "Лада Калина". В результате погибла пожилая женщина. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 17 часов 20 минут на 21 километре автодороги "Сортавала" 37-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ" и двигаясь в сторону Ленинградской области, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "Лада Калина" под управлением 80-летнего водителя, - рассказали в полиции.

В результате столкновения 74-летняя женщина, пассажирка "Лады", скончалась на месте аварии. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель "ГАЗ" - злостный нарушитель ПДД. Только в это году он привлекался к административной ответственности 63 раза.