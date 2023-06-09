Шестилетняя девочка попала в больницу после падения с лошади в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шестилетняя девочка получила серьезные травмы из-за конной прогулки во Всеволожском районе Ленинградской области. Малышка упала с лошади. Инцидент случился около пяти часов вечера 8 июня в конном клубе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Накануне около 17 часов в конном клубе во Всеволожском районе девочка упала с лошади. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас девочка находится в Детской больнице №2.

В деревне Кобрино травмы получил 17-летний подросток. Он занимался на турнике и упал. Парня на машине скорой помощи госпитализировали в Гатчинскую районную больницу.