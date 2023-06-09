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НовостиПроисшествия9 июня 2023 8:35

Пенсионерка продала квартиру в Петербурге и отдала мошенникам 9 млн рублей

Доверчивая женщина поверила злоумышленникам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионерка продала квартиру в Петербурге и отдала мошенникам 9 млн рублей.

Пенсионерка продала квартиру в Петербурге и отдала мошенникам 9 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

73-летняя пенсионерка обратилась в полицию в Петербурге. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что перевела мошенникам 9 миллионов рублей. Преступники звонили ей с апреля и говорили, что неизвестные преступники хотят отобрать у нее квартиру.

- Мошенники представились сотрудниками банка и заставили женщину продать свою квартиру. Она так и поступила. А деньги перевела на якобы «безопасный» счет, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти и задержать злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.