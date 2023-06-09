Почти миллиард рублей потратят в Петербурге на установку новых уличных камер

Тендеры на установку камер появились на официальном портале госзакупок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге объявили аукционы на покупку и установку новых уличных камер. На эти цели планируется потратить почти миллиард рублей. Тендеры опубликованы на официальном сайте госзакупок. Подрядчиков ищет СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

- Начальная цена контракта на установку 150 камер с функцией распознавания номеров составляет 150 миллионов 75 тысяч рублей, - говорится на портале госзакупок.

Еще 155 миллионов Смольный планирует потратить на установку комплексов слежений на семи перекрестках Центрального района города. 109,6 миллионов могут выделить на установку 100 камер в Московском парке Победы и 79 камер в Южно-Приморском парке.

На монтаж домофонных камер в разных районах Северной столицы направят 482,3 миллиона рублей.