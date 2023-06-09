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НовостиОбщество9 июня 2023 9:27

Почти миллиард рублей потратят в Петербурге на установку новых уличных камер

Тендеры появились на официальном портале госзакупок
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тендеры на установку камер появились на официальном портале госзакупок.

Тендеры на установку камер появились на официальном портале госзакупок.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге объявили аукционы на покупку и установку новых уличных камер. На эти цели планируется потратить почти миллиард рублей. Тендеры опубликованы на официальном сайте госзакупок. Подрядчиков ищет СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

- Начальная цена контракта на установку 150 камер с функцией распознавания номеров составляет 150 миллионов 75 тысяч рублей, - говорится на портале госзакупок.

Еще 155 миллионов Смольный планирует потратить на установку комплексов слежений на семи перекрестках Центрального района города. 109,6 миллионов могут выделить на установку 100 камер в Московском парке Победы и 79 камер в Южно-Приморском парке.

На монтаж домофонных камер в разных районах Северной столицы направят 482,3 миллиона рублей.