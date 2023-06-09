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НовостиОбщество9 июня 2023 10:01

Новый вид ипотеки запустили в Петербурге

Банки планируют сотрудничать с работодателями
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новый вид ипотеки запустили в Петербурге.

Новый вид ипотеки запустили в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы смогут воспользоваться новым видом ипотеки. Банки планируют сотрудничать с крупными работодателями, которые захотят решить вопрос с дефицитом кадров, помогая сотрудникам приобрести жилье. Об этом сообщает РБК.

- Сейчас мало у кого есть собственные программы по улучшению жилищных условий своих сотрудников, но рано или поздно все придут к тому, что было в советское время, когда предприятия участвовали в приобретении жилья для своих сотрудников, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

Тем временем в Петербурге стали реже регистрировать договоры долевого участия. Специалисты считают, что это может быть связано с ростом ставок по выданным кредитам. Они увеличились в два раза: с 2,5 процентов до 5,2 процентов. Хотя цены стагнировали – цена квадратного метра осталась на уровне 250 тысяч рублей.

Сейчас банки проводят переговоры с предприятиями.