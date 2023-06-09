Ограничения для проезда транспорта введут в Петербурге 11 июня на время марафона "Белые ночи" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ночью 11 июня 2023 года пройдет один из самых масштабных забегов "Белые ночи". Участники смогут принять участие в забеге на марафонную дистанцию в 42,2 километра и на 10 километров. В связи с этим на ряде улиц введут ограничение для проезда транспорта. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В этом году старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Маршрут обеих дистанций начнется от Петровской набережной и завершится на Дворцовой площади. В связи с проведением марафона на ряде городских улиц вводятся временные ограничения в движении транспорта, - сообщили в комитете.

На время забега будут закрыты для проезда Петровская набережная, Дворцовая площадь, Биржевой проезд, набережная реки Мойки, проезд вдоль Марсова поля и многие другие. Также на 55 участках дорог будет запрещена остановка. Подробнее можно узнать на сайте комитета.