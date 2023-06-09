Смольный выступил против застройки промзоны у реки Екатерингофка в Петербурге

Смольный выступил против застройки промзоны на Екатерингофке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Смольный выступил против застройки жилыми домами промзоны на улице Калинина вблизи реки Екатерингофка. Об этом 9 июня 2023 года сообщает "Деловой Петербург". Речь идет об участках общей площадью в 1,6 гектара. На данный момент здесь находятся офисы и складские здания.

- Предоставление условно–разрешенного вида использования “многоэтажная жилая застройка, высотная застройка” для данного участка будет противоречить предусмотренному плану по дальнейшему развитию территории в производственных целях, - говорится в комментарии Смольного.

Отмечается, что совсем рядом с участком находится территория завода, а также контейнерные терминалы и промышленные предприятия. Поэтому специалисты считают, что располагать жилые дома на данной территории может быть просто нецелесообразным.