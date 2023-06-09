Следователи нашли мужчину, выбросившего из окна сожительницу в Петербурге в 1992 году

Подозреваемый признался в убийстве женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи разбираются в убийстве женщины, произошедшем в 1992 году. По версии следствия, пьяный мужчина из-за ссоры сначала избил сожительницу, а потом выбросил ее из окна шестого этажа общежития на Московском проспекте. Она умерла на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- В настоящее время мужчина задержан на территории города Липецка, где он проживал в последнее время. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 103 УК РСФСР (убийство), - говорится в сообщении регионального ведомства.

Изначально было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, но позже его переквалифицировали.

Следователи уже допросили подозреваемого. Он во всем признался. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.