Гоша Куценко и Артемий Лебедев примут участие в ПМЭФ-2023 в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге откроется один из самых знаковых форумов - XXVI Петербургский международный экономический форум. Программа в этом году включает 16 дискуссионных мероприятий. Также на нем выступят многие известные деятели культуры, спорта и бизнеса. Об этом сообщили организаторы.

- 14 июня на форуме выступит актер Гоша Куценко в программе "Развитие инклюзивного сообщества: трехсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала России", - говорится в программе форума.

15 июня об инвестиционном потенциале креативных индустрий страны будут дискутировать Сергей Минаев и Артемий Лебедев. В этот де день знаменитая фигуристка обсудит тему спорта в новой реальности.

Об отечественных брендах пройдет дискуссия 16 июня вместе в Константином Эрнстом. Также Владимир Машков обсудит, как снимать индустриальное кино о промышленности. В этот же день на площадке форума Игорь Бутман поднимет тему о мифологии наших дней.

А 17 июня пранкеры Вован и Лексус расскажут о борьбе с фейками и новых инфлюэнсерах страны.